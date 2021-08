Martorelli: “Se parte Kane, il Tottenham può andare su Lautaro. Lukaku? Convinto che…”

L'agente FIFA Giocondo Martorelli ha parlato così di mercato internazionale che si intreccia con l'Inter: focus su Lautaro

"Lukaku ha deciso di non partire, ma sono convinto che in Inghilterra farebbero tutto per portarsi via un giocatore di quella portata. Non escludo possa capitare anche con i vari Lautaro Martinez, Vlahovic o Romero. Le inglesi sono le uniche società che in Europa sono in grado di spendere soldi".