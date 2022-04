Martorelli: “Lautaro via? Nessuno è incedibile. Dybala, Inter candidata seria”

I possibili movimenti di mercato con Lautaro e Dybala al centro dei rumors, ma non solo: il caso plusvalenze

Giocondo Martorelli, agente e intermediario, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Caso plusvalenze tutti assolti? Non c’erano i presupposti per dare delle condanne. Fare valutazioni tecniche abbinate all’aspetto economico è complicato. Sicuramente è una cosa anomala da mettere a posto per il futuro, ma non c’è reato. Giusto che nessuno paghi".