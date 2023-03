Martorelli: “Lukaku? Sbagliata la valutazione sull’apporto che avrebbe dato”

Le parole del noto operatore di mercato a proposito dell'attaccante belga e di altri calciatori che non hanno reso a dovere

Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare vari temi legati anche al calciomercato delle ultime finestre. Qui, in particolare, una parte del suo intervento di oggi.

Quale squadra ha avuto il rendimento minore dagli acquisti fatti in sede di calciomercato?

“Bisogna dividere la questione: c’è il caso Pogba, Lukaku e Paredes, vale a dire di chi ha sbagliato le valutazioni calcistiche sull’apporto che avrebbero potuto dare alcuni giocatori. Non sono acquisti sbagliati. Se penso alla Lazio mi vengono in mente Marcos Antonio e Luis Maximiano. Parliamo tanto di Origi, che è stato un flop, pur avendo fatto vedere qualcosa a Liverpool. In alcuni casi bisogna dare tempo e analizzare i contesti”.