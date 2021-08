Martorelli: “Nandez? Legittimo volere l’Inter, ma Giulini fa bene a far valere i suoi diritti”

A TMW Radio, il noto agente Giocondo Martorelli ha commentato le voci sul mercato su Nahitan Nandez e sul suo possibile arrivo all'Inter

"Sì, ma questo discorso può essere applicato pure a Locatelli. Conosco Carnevali da oltre trent'anni, ci ho parlato e vi dico che se una società è forte riesce a mantenere i calciatori, specie se sono coperti dalla lunghezza del contratto, come per Locatelli. Il discorso vale pure per Nandez: capisco la sua volontà, è legittimo volere l'Inter ma anche che il presidente Giulini, che ha fatto un investimento sul ragazzo valorizzandolo, possa far valere i suoi diritti".