Martusciello: “Immobile? Non molla mai, dà esempio. Zaccagni-Nazionale? Lui non deve…”

" Immobile anche se non fa gol dà l'esempio, non molla mai, fa crescere i compagni. Dopo l'infortunio ora sta bene". Lo ha detto Giovanni Martusciello , vice allenatore della Lazio, in conferenza stampa (al posto di Maurizio Sarri, qualificato) dopo la vittoria sullo Spezia.

"Il cambio di Patric è stato dovuto a un problema gastrico a fine primo tempo, aveva mal di pancia", continua il vice di Sarri, per poi fare una battuta sulla mancata convocazione di Zaccagni in Nazionale: "Lui non deve dare risposte in campo perché non viene convocato, ma perché è talentuoso e forte".