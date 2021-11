Lazio, Marusic ha saltato la gara con l’Olanda: positivo al coronavirus

Il calciatore non ha preso parte alla sfida contro la Nazionale orange: tampone positivo per lui e Kosovic

Doveva essere in campo contro l'Olanda, ma Adam Marusic, come il suo compagno Kosovic, non ha preso parte alla gara e non giocherà ovviamente neanche contro la Turchia. La Nazionale del Montenegro, in una nota ufficiale, ha comunicato che il giocatore della Lazio è risultato positivo al coronavirus.