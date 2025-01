A marzo al via il processo agli ultrà delle curve di Inter e Milan

Beretta era già finito in carcere a inizio settembre per l'omicidio dell'esponente della 'ndrangheta Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo della Nord. Tra gli imputati in abbreviato, oltre a gran parte degli ultrà, figura Gherardo Zaccagni, accusato di fabbricazione di documento falso e accesso abusivo a sistema informatico e gestore di parcheggi fuori dallo stadio. Il suo legale Vinicio Nardo spiega che Zaccagni "non è imputato dei reati di criminalità organizzata connessi alla curva, rispetto ai quali, anzi, è indicato come persona offesa e potrebbe teoricamente costituirsi parte civile", come vittima di estorsione.