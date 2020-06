Masala (GdS): “Inter stravagante, Eriksen finora gioiello ad intermittenza. E Conte…”

Andrea Masala, giornalista de La Gazzetta dello Sport, in un lungo editoriale ha parlato della situazione in classifica dell’Inter:

“A Inzaghi serve uno scatto non soltanto per continuare a provarci, ma anche per tenere a distanza la stravagante Inter. Parlare di volata-scudetto per i nerazzurri sarebbe temerario, nemmeno Conte insiste più sulla rimonta. Cinque gol incassati in tre gare, uno in Coppa Italia e quattro in A, sono troppi se culli ambizioni da pole position. È appurato che l’organico interista ha carenze strutturali, Conte ora è per forza autarchico. A Parma, di fronte al suo amico D’Aversa, si arrangerà con le risorse interne. Ci sarà un’altra vetrina per Eriksen, sinora costoso gioiello brillante a intermittenza in un centrocampo che, al primo starnuto di Brozovic, sobbalza e alza gli occhi al cielo. L’Inter bada a relegare a incidente di percorso il pari di mercoledì: è a più 4 sull’Atalanta, ma non può campare di rendita, soprattutto al pensiero dello scontro diretto a Bergamo all’ultima giornata”.