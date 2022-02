Masala (GdS): “Inzaghi deve far ripartire la macchina da gol. L’Inter può approfittare di…”

Il commento del giornalista de' La Gazzetta dello Sport all'indomani del pari a reti inviolate tra il Genoa e l'Inter

"L’Inter giocherà una gara in più e potrà approfittare dello scontro diretto del 6 marzo tra Napoli e Milan. Ma prima di tutto Inzaghi dovrà fare ripartire la macchina da gol che gli aveva dato un robusto distacco nella prima parte del torneo. I campioni d’Italia se la prendono anche con la sfortuna, pagano caro il periodo di appannamento di Lautaro, non danno più l’impressione di un collettivo che prima o poi trova il guizzo per risolvere anche le situazioni più complicate. L’involuzione in fase offensiva rischia di rovinare quanto di buono è stato mostrato fino al mese scorso".