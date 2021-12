Masala (GdS): “Inter in fuga a pieni giri: messaggio cristallino alle rivali”

Il commento del giornalista de' La Gazzetta dello Sport dopo il successo dell'Inter per 4-0 sul Cagliari a San Siro

Alessandro De Felice

L'Inter batte il Cagliari e sale in testa alla classifica del campionato di Serie A. In attesa della sfida tra Roma e Spezia, gara in programma stasera all'Olimpico e ultimo turno della 17esima giornata, il giornalista de' La Gazzetta dello Sport commenta il weekend calcistico nella rubrica 'Piazza Rosa', sulle colonne dell'edizione odierna della 'Rosea':

"C’è un’Inter sola al comando, come ai tempi della festa scudetto di maggio. Supera il Milan, giusto per un punto: 40 a 39. Ma la volata per il titolo di Natale non è ristretta al derby della Madonnina, c’è anche lo scatto della Bergamasca Calcio, meglio nota come Atalanta. L’ex dominatore, l’acciaccato Napoli, perde altro terreno e scivola a meno 4 dalla vetta. I campioni in carica sono attesi da Salernitana e Torino negli ultimi turni del girone: potrebbero approfittare dello scontro tra Milan e Napoli di domenica. L’Inter va in fuga a pieni giri, il Diavolo tallona aggrappato all’adrenalina di Ibrahimovic, prezioso totem.

I rossoneri non brillano come in avvio, ma sono comunque lì. L’Inter vanta l’attacco più forte: il 4-0 sul Cagliari è quasi bugiardo. Numeri a parte, dal gruppo di Inzaghi arriva un messaggio cristallino alle rivali, con il dominio totale del gioco e una sicurezza disarmante. Un’altra dimostrazione di forza segue alla sontuosa prova d’orchestra contro la Roma. In Europa la musica è diversa, lì ci sarà da lavorare e tanto. Magari con l’aiuto di un torneo più allenante, come sostiene Capello. Toccherà anche alle inseguitrici mantenere ritmi alti: da qui alla ripresa delle coppe europee non ci saranno diversivi né alibi. L’Inter dà spettacolo, è favorita nello sprint di metà torneo, ma le concorrenti hanno ancora risorse per rendere la lotta più combattuta, soprattutto se troveranno sul mercato di gennaio adeguati rinforzi".