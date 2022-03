Masala (GdS): “L’Inter si è impantanata, ad Inzaghi manca il piano B. Senza Brozo…”

Andrea Masala, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sulla Rosea ha detto la sua sul sabato di Serie A

"Chi fa il proprio dovere, chi stecca ancora. Milan e Napoli aumentano i distacchi in testa, l’Inter si adegua a un tran tran che la costringe sempre più a un affannoso inseguimento. A otto turni dalla fine la corsa resta aperta, nessuno è in una botte di ferro. Però la battuta d’arresto dei campioni in carica potrebbe avere pesanti conseguenze. Il Diavolo ha imparato la lezione: i tre punti strappati di misura a Cagliari valgono come i tre al San Paolo, ora Pioli riesce a mantenere alta l’attenzione in ogni occasione. Nella trasferta in Sardegna, i rossoneri dimostrano di saper stare sul pezzo sin dall’inizio, non cadono mai in peccati di presunzione e quando è necessario sanno anche tirar fuori la praticità che invece non avevano dimostrato in precedenti confronti contro chi sta indietro in classifica. Stare al comando logora, è proprio in simili frangenti che si misura la maturità di un gruppo. Il Milan per ora non stacca le altre rivali per la preponderante superiorità dell’organico, ma per l’affidabilità che acquisisce man mano che viene messo alla prova".