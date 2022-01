Masala: “Di Pazzo nell’Inter non c’è nulla. Meno furiosa, ma si diverte nella difficoltà

Il giornalista ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport della vittoria dell'Inter all'ultimo respiro contro il Venezia

"Missione compiuta, l’Inter capolista scatta avanti e assiste a Milan-Juve con un +5 e una gara in meno. Il 2-1 sul Venezia è sofferto, ma pesa soprattutto in prospettiva derby. I nomi sulle spalle dei nerazzurri erano in cinese, niente di strano con Zhang presidente. Ma la lettera chiave per i nerazzurri è la D dell’alfabeto latino. D come dominio, D come Darmian, autore del cross che ha portato all’1-1, D come Dumfries, ancora una volta determinante con la pennellata del 2-1, D come Dzeko, consumato match-winner in una serata nata storta. L’Inter fa il suo dovere, dall’alto dei suoi 32, diventati 35, punti di distacco dal piacevole Venezia. A fatica, okay, eppure si porta a quota 53, il numero del famoso Herbie, il Maggiolino tutto matto. Di pazzo nell’attuale Inter c’è poco o nulla, nel senso che è un gruppo che ha ormai acquisito la consapevolezza di poter risolvere, almeno in Italia, qualsiasi situazione senza farsi prendere da insidiose smanie.