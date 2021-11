Masala: “Spalletti può dimostrare di non essere primo per caso. Inzaghi calcolatore”

Il giornalista, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del big match di domani sera tra Inter e Napoli

"Spalletti domani può far capire che non si trova lassù per caso, meglio ancora contro l’Inter che lo aveva scaricato. L’altra capolista deve accumulare più punti possibile da qui all’altra fermata: a gennaio ci saranno i prestiti forzosi alle nazionali di Koulibaly, Anguissa e Osimhen, la dorsale che Spalletti può battezzare con giustificato orgoglio «la mia Africa». Non sarà facile, sul percorso ci sono anche Atalanta e Milan, però non ci sono alternative. Più calcolatore è Inzaghi, costretto dagli eventi: a San Siro domani ci sono in ballo punti e prestigio, ma mercoledì contro lo Shakhtar occorre il pieno per motivi di cassa. Il carburante europeo è vitale, però non è nemmeno concepibile per l’Inter detentrice allontanarsi dalla corsa per lo scudetto a novembre".