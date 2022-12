Masala: “Inter, serve la Lu-La più luminosa. Lautaro e Lukaku devono reagire”

Del Mondiale dei due attaccanti dell'Inter Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ha parlato su La Gazzetta dello Sport il giornalista

Andrea Della Sala

Del Mondiale dei due attaccanti dell'Inter Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ha parlato su La Gazzetta dello Sport il giornalista Andrea Masala:

Lu-La calante, Inter in ansia. Romelu Lukaku è costretto a dire con il Belgio «addio Mondiale crudele», Lautaro Martinez è ormai relegato a riserva d’oro nell’Argentina che timbra il pass soltanto alla terza gara. La coppia-gol che ha firmato l’ultimo scudetto nerazzurro si aspettava molto di più dall’avventura in Qatar. Fa rumore il flop di Big Rom, che piange a dirotto dopo l’inutile 0-0 di ieri con la Croazia. Il Toro è ancora in corsa con la Seleccion, ma la sua vita è fatta a Scaloni: nelle gerarchie del c.t. scivola in seconda fila. Dopo tre giornate, alla Borsa di Doha, i due attaccanti nerazzurri perdono quotazione: devono reagire prima possibile, uno con il ritorno anticipato ad Appiano, l’altro negli stadi in mezzo al deserto.

Si delinea per Lukaku una ripartenza in salita. Il terreno per il prolungamento con l’Inter per la prossima stagione è già stato preparato: il Chelsea, proprietario del cartellino, pare orientato a dare l’okay. Da ora in poi, però, al gigante di Anversa si chiederà un cambio di passo. I nerazzurri non si possono permettere di aspettare all’infinito la definitiva riabilitazione del loro giocatore più prezioso e più pagato.

Meno triste, ma comunque complicato, il momento di Lautaro, ancora in piena corsa con la rediviva Albiceleste. Anche lui è a secco, invischiato nei millimetrici fuorigioco della sfrontata e coraggiosa Arabia Saudita, dài e dài è finito in off-side pure nella Seleccion. Largo a Julian Alvarez, forte dell’apprendistato al Manchester City con Pep Guardiola, a segno nel 2-0 contro la Polonia. Lautaro subentra e insegue, ma il posto dal primo minuto non gli spetta più in automatico: tra gli scudieri di sua maestà Leo Messi, El Toro deve sgomitare per riconquistare le posizioni perdute. Dagli ottavi in poi, la storia insegna, diventa tutto più incerto: chi ha fatto la comparsa, come appunto Lautaro, fa ancora in tempo a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Il puntero, ora rincalzo dell’Argentina, ha il suo meritato spazio nell’Inter, che lo considera un intoccabile e, nonostante le cicliche richieste soprattutto da Premier e Liga, incedibile. Almeno in teoria… Per rinforzare il prestigioso status, però, Lautaro dovrebbe battere un colpo anche con la sua nazionale.

Visti i chiari di Lu-La, i più perfidi ora hanno l’assist per sbizzarrirsi sul tandem offensivo interista: chi tira in ballo la Lu-la nel pozzo, chi invece parla di eclissi di Lu-La. In casa nerazzurra non ci si balocca tra spiritosaggini assortite, occorre guardare lontano e andare sul concreto. Marotta e il suo staff da tempo scandagliano il mercato per farsi trovare pronti a ogni evenienza, comprese le soluzioni per la prima linea. Joaquin Correa non ha mai trovato continuità, nonostante Simone Inzaghi gli abbia finora concesso diverse chance. C’è Edin Dzeko, certo, campione multitasking, che però viaggia verso i 37 anni. È chiaro, perciò, che all’Inter servirà il pieno riscatto dei due attaccanti dell’ultimo tricolore. Con una Lu-La più luminosa, eviterà l’attacco d’ansia.