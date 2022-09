Masala (GdS): “Inter, vincere per svoltare. Non bastano i tre punti, serve la prestazione”

"La vera intrusa nelle sei del provvisorio salotto buono è l’Udinese, che con un punto in più ospita l’Inter. I friulani sotto la gestione di Sottil hanno preso tutti, forse anche loro stessi, in contropiede con una partenza sprint. Non sono proprio la rivale ideale per un’Inter che si è sbloccata, ma che ancora lascia a desiderare sotto svariati aspetti. Sì, ha scongiurato il rischio di una crisi estiva, ma per scacciare i sudori freddi e battere il solido Torino c’è voluto il numero di Barella e Brozovic allo scadere. Oggi con l’Udinese i nerazzurri hanno l’occasione per dare una svolta. A Inzaghi serviranno punti, ma soprattutto una prestazione più convincente, senza batticuore. Non ci si può accontentare del passetto avanti contro il Plzen: occorre una risposta più chiara. L’Inter sinora vista, non ammirata, per profondità di organico e qualità di singoli ha nelle proprie corde un calcio meno intermittente. L’Udinese non ha niente da perdere, vediamo se all’ora di pranzo l’Inter ritrova fame, idee e gioco. Anche per non cadere ancora in preda a smarrimenti e dubbi".