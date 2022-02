Maselli: “Genoa migliorato, ma con l’Inter è proibitiva. 40 punti di differenza”

Le parole dell'ex allenatore del Genoa a proposito del confronto tra i liguri e l'Inter in programma domani al Ferraris

Claudio Maselli è stato un simbolo del Genoa, spesso chiamato sulla panchina rossoblù per salvare la squadra. Ai microfoni di TMW ha parlato della gara tra i liguri e l'Inter in programma domani sera al Ferraris: "La squadra un po' è migliorata, però la gara contro l'Inter è praticamente proibitiva, ci sono 40 punti di differenza. Poi è chiaro che può succedere di tutto ma quei punti ci sono. Il Genoa non ha alternative, deve vincere. Con I pareggi arrivi a trenta punti. Il momento è difficile"

In generale come vede lotta per restare in A?