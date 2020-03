Masiello: “Coronavirus? Dobbiamo sacrificarci per stare alle regole. Chi vuol fare di testa sua…”

Il difensore del Genoa, Andrea Masiello, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dell’emergenza Coronavirus: “Bisogna dare ascolto a quelli che sono del mestiere, dottori, infermieri, all’avanguardia per combattere questo virus, brutto, che sta danneggiando il nostro paese. Se dicono una cosa bisogna attenersi e sacrificarsi per stare alle regole, solo così ne potremo uscire. Chi vuol fare di testa propria non aiuta se stesso ma nemmeno gli altri. Bisogna essere intelligenti e umani per capire la difficoltà. Diamoci una mano e tiriamoci fuori“.