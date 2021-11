Mason e Conte, lo strano destino che li unisce. Il tecnico: “Sarà una bella…”

Il tecnico e l'ex giocatore si ritrovano quasi quattro anni dopo

Le strade di Ryan Mason e Antonio Conte si sono incrociate in più di un'occasione. L'ultima porta una data ben precisa: 22 gennaio 2017, in occasione di Chelsea-Hull City. Fu l'ultima volta che Mason calcò un campo da calcio, quel giorno, infatti, fu vittima di un terribile incidente di gioco: uno scontro con Gary Cahill gli procurò la frattura del cranio e mise fine alla sua carriera di giocatore a soli 26 anni. A distanza di tempo le strade di Conte e dell'ex giocatore tornano a incrociarsi, adesso entrambi lavorano per il Tottenham.

"Era una situazione strana. Sono andato in ospedale per trovare lui e la sua famiglia perché si trattava di un grave infortunio. L'ho seguito la scorsa stagione quando è stato allenatore degli Spurs per due mesi. Sarà una bella esperienza per lui", racconta l'ex tecnico dell'Inter al sito ufficiale del Tottenham. Mason ha aggiunto: "È uno dei migliori manager del mondo. La mentalità vincente è contagiosa. Speriamo di trasferirlo ai giocatori".