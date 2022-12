Maspero: “Belotti in una brutta fase. Serviva una piazza diversa da Roma”

L'ex calciatore e dirigente Riccardo Maspero è intervenuto a TMW Radio, durante il programma "Maracanà", per parlare anche del momento difficile di Andrea Belotti: "Belotti è in una brutta fase. È passato dal valere 100 milioni a cercare squadre e trovare spazio. Il Torino non ha voluto fare cassa e lo ha perso a zero. Ed è incappato in una situazione difficile ora l'attaccante. La piazza di Roma poi non è facile, forse serviva una piazza diversa, magari Firenze".