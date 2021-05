Milan, Massara: “La Champions un primo step di un ritorno alla normalità. Pioli…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Cagliari, il direttore sportivo dei rossoneri ha parlato dell'importanza di centrare la Champions per il club

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Cagliari, Frederic Massara , direttore sportivo dei rossoneri, ha parlato dell'importanza di centrare la Champions per il club. "Centrare la Champions per noi rappresenta un primo step di un ritorno alla normalità dove deve stare questa squadra e dove è sempre stata".

"Sarebbe la certificazione di un percorso virtuoso iniziato l'anno scorso, questo sarebbe molto importante. Poi potrebbe creare molte leve positive per poter crescere ancora. La squadra ha fatto un bellissimo percorso, sarebbe un traguardo meritato. Nei momenti difficili Pioli si è comportato con grande lucidità, ha saputo trovare le soluzioni per riemergere e dare linfa a questa squadra che lo ha seguito in tutto e per tutto".