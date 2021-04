Massara: “Donnarumma? Siamo fiduciosi. Dobbiamo abituarci alla pressione”

Prima della sfida con la Lazio, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo del Milan Massara

"Lo stato d'animo è molto concentrato, gara difficile, ma saranno tutte decisive per un finale avvincente. Procedimento Uefa su Ibra? Ne prenderemo atto quando ci verrà notificato. Donnarumma, la nostra posizione non cambia, abbiamo fiducia totale e ci auguriamo si possa trovare un'intesa. Il Milan è vigile sul mercato, su tutti i ruoli. Non andiamo su un altro portiere, ci auguriamo di trovare un accordo. Discontinuità per via del logorio della stagione, in seguito anche alla scorsa stagione. Questo ha inciso per molte squadre, giocando ogni tre giorni c'è discontinuità. La squadra ha dato sempre prova di riprendersi, grazie ai giocatori e al mister. Dobbiamo abituarci ad avere pressione, quando si alza il livello si alza la pressione. Questo percorso di crescita ci porterà risultati. Mandzukic ci potrà portare grande esperienza e forza, è stato frenato dagli infortuni e averlo nel finale sarà decisivo per noi".