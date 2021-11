Massaro: “Derby, mi immagino un Milan rabbioso. Con l’Inter possiamo vincere”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero ha parlato dell'atteso derby in programma domenica alle 20:45

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Massaro ha parlato dell'atteso derby in programma domenica alle 20:45. "Come sempre il derby sarà una partita a sé. Mi immagino un Milan rabbioso per questo pareggio. Una rabbia che sarà incanalata nel modo giusto".