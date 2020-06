L’Inter e il match-analyst Salzarulo premiati per il “miglior progetto di Performance Analisi”

Alcuni tra i top Match Analyst italiani a confronto: di club di serie A, B, C e anche di Federazioni estere. Un grande workshop online, organizzato dalla Sportanalisi di Lorenzo Favaro, che si svolgerà dal 15 al 19 giugno e che, in un suo frangente, si tingerà di nerazzurro.

Durante l’evento, infatti, l’Inter e il suo Manager area Football Analysis, Michele Salzarulo, saranno premiati come “Miglior progetto di Performance Analisi nel settore giovanile e nella prima squadra”.

Un riconoscimento del lungo, certosino e capillare lavoro all’insegna di immagini, numeri e dati, svolto in questi anni da Salzarulo e il suo staff, a supporto dei mister che si sono succeduti sulla panchina nerazzurra e del vivaio. Una conferma della grande attenzione del Club a tutto quello che è tecnologia, innovazione e sperimentazione come parte integrante delle strategie di campo.

Durante l’evento Salzarulo, racconterà come si svolge il suo lavoro quotidiano tra campo e pc. Insieme agli altri professionisti, sarà protagonista di un momento di condivisione e confronto, ma anche e soprattutto offrirà un gran cabaret di tips and tricks, per tutti gli appassionati, per diventare dei veri “pro” del settore.

Per ulteriori info: www.matchanalystproitalia.it