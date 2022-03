Materazzi: “Hall of Fame Inter? Punto di arrivo, che orgoglio. Il rigore al Siena…”

Dalla Trophy Room di Inter HQ, Marco Materazzi ha commentato così il fatto di essere stato inserito nella Hall of Fame nerazzurra

"E' un punto di arrivo, essere votato dai tifosi, staff e dall'ambiente è un motivo di orgoglio. Coppa preferita? Quella più alta (ride, ndr). Rigore al Siena? Rivedendolo provo gioia, una grande emozione. Avevamo troppi match point da sfruttare, il rammarico è non averlo vinto con la Roma. Ricordo che i miei figli piangevano, al che ho promesso: "Tranquilli che vi porto lo scudetto". Eravamo sicuri di noi. Sneijder? Sapevo chi era per averlo affrontato all'Ajax, speravo venisse. Ha conquistato subito i compagni e i tifosi, ha fatto quello che era capace di fare. Ho sempre fatto quello che mi sentivo per difendere i colori che amavo".