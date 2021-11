Materazzi: “Italia, una cosa tormenta ancora Bonucci. Domani prova importante”

Le parole dell'ex nerazzurro dirette al difensore della nazionale alla vigilia del prossimo delicato impegno

Vigilia di Italia-Svizzera, cresce l'attesa per la prova di forza alla quale è chiamata la squadra di Roberto Mancini. Marco Materazzi, ex Inter e campione del mondo con la maglia azzurra, ha mandato un messaggio a Bonucci attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport: «La Svizzera mi riporta alla mente due amichevoli in un Paese che ci avrebbe portato bene. Gli ultimi due test prima del Mondiale 2006. Anche quei due pareggi, in apparenza deludenti, ci diedero una spinta forte: non erano in tanti a credere in noi. Bonucci sa cosa intendo: lui sa qual è il gusto della sfida ad oltranza, conosce la forza che può dare mettersi alla prova.

Domani ne avrà un'altra importante, tanto più adesso che sa di dover essere la guida sicura di una difesa priva di Chiellini: non solo il capitano della squadra, e prenderà la sua fascia, ma anche un punto di riferimento per certi equilibri. Per Bonucci parla la carriera: di sicuro non gli è mai mancata personalità. Prendere per mano una squadragli viene naturale. C'è già un ricordo di un'occasione sprecata che secondo me lo tormenta ancora, quella di quattro anni fa contro la Svezia: per Leo domani sarà un'ulteriore motivazione in più, se mai ne avesse bisogno...».