Dybala manda a Materazzi la 21 della Roma. I tifosi: “Poteva essere nerazzurra”

Dybala ha regalato all'ex difensore interista la maglia numero 21 della Roma e ha scritto per lui: "Con molto affetto"

"Poteva essere nerazzurra". I tifosi hanno visto l'ultima maglia regalata a Marco Materazzi e ci hanno scherzato su con un occhio al mercato. Perché Paulo Dybala poteva vestire la maglia dell'Inter ad un certo punto, la trattativa c'è stata ma non si è chiusa e poi il destino lo ha portato alla Roma. La maglia giallorossa numero 21 è arrivata all'ex difensore nerazzurro come ha raccontato lui stesso sui social.

Matrix ha pubblicato un video su Instagram nel quale mostra la "New entry al Mu23um... Dybala campeón del mundo!!". L'argentino ha regalato all'ex calciatore la sua maglia con una dedica speciale. "Per Marco con tanto affetto", ha scritto e firmato. I commenti non si sono fatti attendere: "Portalo a Milano, Marco. Pensare che doveva essere nostro e quella maglia poteva essere nerazzurra", hanno scritto i follower.