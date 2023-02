Materazzi: “Questo il mio derby del cuore. L’Inter arriva meglio, ma bisogna…”

"Col Monza sappiamo tutti com'è andato. Dobbiamo stare attenti perché un derby non ha mai un risultato scontato. Il mio derby del cuore? Quello del 2006 visto che ho fatto solo un gol in un derby. Ero stato espulso per colpa di mio figlio! Tra l'altro lui è tifoso milanista. Ho sofferto perché sono uscito sul 4-1 e abbiamo rischiato di fare pareggiare il Milan, non me lo sarei mai perdonato. Leao fuori? Rivedo un po' un derby in cui noi giocavamo con Adriano e Ibra, artiglieria pesante. Dzeko? Lukaku è in crescita, non si deve sentire una riserva".