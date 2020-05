Matteo Materazzi: “Ripresa calcio? Spero venga fuori il buon senso. Tanti cambiamenti sul mercato”

Intervistato da Tmw, il fratello di Marco Materazzi, Matteo, ha parlato del calciomercato e dello stop dell’attività calcistica

Sarebbero tanti i rischi se il sistema calcistico dovesse essere fermato…

“Le società possono anche trovare un accordo ma alla fine chi comanda non sono loro, è il governo che prenderà una decisione. È un problema generale, qualsiasi cosa si fermi adesso diventa un problema. Il calcio è al centro della nostra cultura, probabilmente sarebbe una catastrofe se non si dovesse terminare la stagione. Se si è deciso di far ripartire le filiere importanti, credo che il calcio ne debba far parte: mi auguro che venga fuori il buon senso”.

Quanto e come cambierà il calciomercato?

“Sicuramente saranno tanti i cambiamenti. La stagione non è finita e non hai piena consapevolezza di quello che avrebbe potuto dare un giocatore nell’annata precedente. I parametri saranno diversi, in passato si era arrivati a un punto in cui i giocatori costavano tantissimo. Oggi si cercherà di risparmiare con degli scambi o con delle vendite non milionarie come alcune sessioni fa”.