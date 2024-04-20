L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto con l'attaccante francese

Alessandro De Felice
Fabbian

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L’attesa per il derby di lunedì sera cresce. A poco più di 48 ore dalla stracittadina, Marco Materazzi ha pubblicato uno scatto in compagnia di un protagonista annunciato di Milan-Inter, l’attaccante dei nerazzurri Marcus Thuram.

“Incontri pre-derby” ha scritto Materazzi sul suo profilo Instagram, accanto alla foto che ritrae l’abbraccio tra Matrix e Tikus.

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A corredo la parola ‘Loading’, riferita allo scudetto numero 20, che vale la seconda stella sulla maglia della formazione nerazzurra.

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