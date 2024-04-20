L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto con l'attaccante francese
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L’attesa per il derby di lunedì sera cresce. A poco più di 48 ore dalla stracittadina, Marco Materazzi ha pubblicato uno scatto in compagnia di un protagonista annunciato di Milan-Inter, l’attaccante dei nerazzurri Marcus Thuram.
“Incontri pre-derby” ha scritto Materazzi sul suo profilo Instagram, accanto alla foto che ritrae l’abbraccio tra Matrix e Tikus.https://www.instagram.com/p/C5-_S3rM2Zu/
A corredo la parola ‘Loading’, riferita allo scudetto numero 20, che vale la seconda stella sulla maglia della formazione nerazzurra.
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