Materazzi torna a giocare. L’annuncio di Matrix: “Da agosto giocherò…”

Marco Materazzi torna a giocare. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex difensore dell'Inter, fra gli eroi del triplete nerazzurro nel 2010

Marco Materazzi torna a giocare. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex difensore dell'Inter , fra gli eroi del triplete nerazzurro nel 2010. Con un annuncio diffuso tramite il proprio profilo Instagram, infatti, Matrix ha comunicato che, a partire da agosto 2021, prenderà parte in Florida al primo campionato riservato a ex giocatori:

"Cari Amici, sono lieto di annunciare che, a partire da agosto 2021, prenderò parte al primo campionato per i giocatori che hanno smesso di giocare da tempo, e che possono ancora dare molto al calcio. Il campionato di questa prima edizione si svolgerà in Florida, ma dal 2022 giocheremo in diversi paesi dell'area caraibica. Resta sintonizzato per tutte le novità".