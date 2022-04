Matri: “Dybala? Il non rinnovo con la Juve è dovuto ai tanti infortuni”

Le parole dell'ex centravanti: "Paradossalmente nel post non rinnovo è stato il miglior Dybala dell'anno, è stato decisivo nelle ultime partite"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Alessandro Matri, ex centravanti, ha parlato così del mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: "Il mancato rinnovo di Dybala non credo sia dovuto alle prestazioni ma al numero di esse: ha avuto tanti infortuni. Nessuno si priverebbe di un giocatore così. Paradossalmente nel post non rinnovo è stato il miglior Dybala dell'anno, è stato decisivo nelle ultime partite: si sta caricando la squadra sulle spalle nonostante la situazione complicata a livello contrattuale".