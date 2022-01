Matri: “Inter, Dzeko un campione. Al posto di Lukaku ha favorito il bel gioco”

Le parole dell'ex calciatore ai microfoni di DAZN a proposito del bosniaco che ha deciso Inter-Venezia

Alessandro Matri di attaccanti se ne intende. L'ex bomber è ora opinionista per DAZN e il suo parere, avendo giocato per anni in Serie A, è sicuramente prezioso. A proposito di Edin Dzeko, autore del gol risolutivo in Inter-Venezia, ha precisato: "Non si tratta di un semplice attaccante, ma di un campione. Ha preso il posto di Lukaku alla grande, favorendo anche il bel gioco dell'Inter. I nerazzurri ci stanno abituando a queste vittorie al 90', il valore del giocatore non è in discussione".