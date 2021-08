Matri: “Inter, via pezzi importanti ma non sottovalutate Inzaghi. Alla Lazio…”

L'ex attaccante ha lavorato al fianco di Igli Tare in biancoceleste ed ha osservato da vicino il lavoro del nuovo tecnico nerazzurro

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di TuttoSport, Alessandro Matri si è espresso anche sulla lotta scudetto. Queste le sue parole: «Chi la favorita? Di solito chi è campione in carica, anche se l’Inter ha ceduto pezzi importanti come Conte, Lukaku e Hakimi. Però non sottovalutate Simone Inzaghi, l’ho visto lavorare da vicino alla Lazio ed è davvero bravo».