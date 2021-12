Matri: “Lautaro? Deve diventare più leader. Quando sbaglia un rigore…”

Le considerazioni dell'ex attaccante sul numero 10 nerazzurro autore di due gol col Cagliari ma anche protagonista in negativo dal dischetto

Alessandro Matri, nel post partita di DAZN, ha parlato di Lautaro Martinez, autore di due gol e un rigore sbagliato contro il Cagliari. Queste le sue parole: "Lautaro deve diventare più leader. Quando sbaglia un rigore si abbatte un po' troppo, ma è importante per questa squadra e per qualità tecniche è sicuramente di livello mondiale. Deve diventare più punto di riferimento per la squadra".