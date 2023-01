Matri: “Da Lukaku ci si aspettava ben altro. Lautaro il migliore ieri, Dzeko…”

"Si vede la mano di Palladino al Monza, è in fiducia, a Firenze aveva recuperato, stavolta due volte sotto ha recuperato. Nel secondo tempo ha fatto la partita, il risultato è giusto al di là delle occasioni dell'Inter che poteva chiudere la partita col 3-1 annullato o il palo di Lautaro. Il Monza non ha paura di giocare, grande merito ai brianzoli. Lautaro è stato il migliore in campo per l'Inter, un gol e un palo. Lukaku va rimesso in condizione, ha perso tanti palloni che andavano gestiti meglio, non ha aiutato la squadra a salire nel secondo tempo. L'Inter si è abbassata molto, da lui ci si aspetta altro. E' stato chiamato in causa per gestire bene il pallone, il campionato è lungo ma l'Inter ha bisogno di Lukaku e di Dzeko che ha 37 anni, c'è bisogno di un'alternanza e che stiano bene"