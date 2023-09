Matri: “Rosa Inter inferiore a scorsa stagione? No, c’è più scelta. Arnautovic…”

A DAZN dialogo infiammato sul valore della rosa dell'Inter prima della partita con la Salernitana. Se per Parolo la rosa è inferiore a quella della scorsa stagione e per Montolivo l'attacco è sicuramente meno forte, per Alessandro Matri invece: «Il campanello di allarme si è acceso quando si è fatto male Arnautovic e l'attenzione si è spostata su Sanchez per capire come sta. Thuram ha cancellato definitivamente Lukaku che l'anno scorso i nerazzurri non hanno in pratica mai avuto. Al posto di Brozovic c'è Frattesi. Secondo me Inzaghi, in generale e non parlo di attacco, ha più scelta», ha detto l'ex attaccante.