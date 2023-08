Matteoli: “Inter corazzata, Barella straordinario. Sensi, caratteristiche uniche”

Gianfranco Matteoli, doppio ex di Inter e Cagliari, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica in vista del match di stasera: “Il Cagliari con il Torino, alla prima di campionato, ha fatto un’ottima partita. Ma l’Inter è una corazzata. Per batterla, Pavoletti e compagni dovrebbero fare la partita perfetta. I nerazzurri sono fortissimi in ogni reparto, in particolare a centrocampo”.