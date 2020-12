Matthaus: “Barella centrocampista moderno, mi somiglia. Ha talento e grande potenziale”

Lothar Matthaus ha parlato del centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ai microfoni di France Football: “Se mi somiglia per stile di gioco? È vero, ci sono delle similitudini. A 23 anni è ancora giovane e all’Inter ben circondato da calciatori come Vidal, Brozovic e Gagliardini. È certamente sulla buona strada. È un giocatore non solamente talentuoso, ma che fa anche un gran lavoro. Ha un grande potenziale e interpreta perfettamente il ruolo del centrocampista moderno in tutte le sue sfaccettature“.