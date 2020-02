Matthaus ricorda l’esperienza in nerazzurro: “L’Inter mi ha aiutato a mettermi alla prova”

Lothar Matthaus ha parlato delle voci che accostano l’attaccante tedesco del RB Lipsia Timo Werner ai grandi club europei tra i quali i campioni d’Europa del Liverpool.

L’ex calciatore nerazzurro ha detto la sua su un possibile trasferimento a fine stagione del centravanti: “Un’esperienza all’estero ti dà una spinta, come è successo a me nel 1988. Ho giocato per il Bayern Monaco, una delle migliori squadre, ma poi l’Inter mi ha aiutato a mettermi alla prova in un altro paese con una un’altra lingua”. A riportare le dichiarazioni il portale tedesco Tag24.de.