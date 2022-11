Matthaus: “Musiala è il nuovo Messi. Neymar? Non mi piace quando si tuffa ed esagera”

In vista di Germania-Spagna, decisiva per la corsa Mondiale dei tedeschi, una leggenda come Lothar Matthaus, ex centrocampista dell'Inter e campione del mondo a Italia '90, ha parlato così ai microfoni di Marca:

"Cosa direi agli spagnoli? Di stare attenti perché Musiala può essere il nuovo Messi. E’ un ragazzo molto professionale, ama il calcio e non spreca tempo in distrazioni. Sono un suo grande fan sin dal primo giorno. Neymar? Mi dispiace si sia infortunato. Ad ogni modo su di lui posso dire che non mi piace quando si tuffa e si lancia. Esagera, non ne ha bisogno. Lui aiuta la squadra ed è un campione, è tutto il resto che non mi piace".