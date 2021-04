Matthaus: “Ieri ultima di Flick in Champions col Bayern. Si sa già dove andrà”

Le parole dell'ex calciatore di Bayern Monaco e Inter a proposito dell'allenatore ormai vicino all'addio

Il futuro di Hansi Flick sembra scritto. I rapporti con il Bayern Monaco non sono più idilliaci e l'allenatore dovrebbe lasciare il club, eliminato ieri in Champions dal PSG, al termine della stagione. Lothar Matthaus, leggenda dei bavaresi e dell'Inter, non ha dubbi sulla questione: "Questa - ha detto ieri dopo il ko con il Psg - è stata l'ultima partita di Flick in Champions come allenatore del Bayern. E' la prima scelta della DFB per la sostituzione di Joachim Loew e dopo gli Europei ci sarà l'accordo".