Coronavirus, Mattia torna a casa: “Messaggi dai giocatori dell’Inter, Zanetti mi ha…”

Mattia, il ragazzo diciottenne ricoverato per coronavirus, è pronto per fare ritorno a casa. Due settimane di buio e pochissimi ricordi. «Apro gli occhi. C’è un infermiere che regge un cellulare: il mio risveglio è la voce di mia madre che mi saluta e dice che il peggio è passato. Provo a rispondere: me l’avevano detto, i medici, che non ce l’avrei fatta a parlare. Però vedo i loro occhi brillare e mi basta, si guardano, devono essere fieri del loro lavoro. Sorrido e piango: sono sveglio. Sul cellulare ho trovato più di 100 messaggi, anche dai giocatori dell’Inter». Javier Zanetti l’ha invitato a San Siro quando tutto finirà. E il calcio tornerà a riempire le nostre giornate. «Non è stato facile: una volta sveglio ho continuato ad avere paura, di notte facevo fatica a dormire perché temevo di non risvegliarmi. Una cosa è certa, però: ora sono più forte». I medici hanno detto che il recupero di Mattia è ottimo, domani lo dimetteranno e potrà tornare a casa. «E c’è una cosa che ancora mi emoziona: aver onorato quella promessa alla mamma: “Non ti lascerò”. Mica ne ero certo quando gliel’ho scritto, ma è andata bene, sono qui».

(Corriere)