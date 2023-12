il Mattino – Inter forte e con attacco stellare: top in Champions, la mission di Zhang…

Cresce l'attesa per Napoli-Inter, big-match della 14° giornata con Juve e Milan spettatrici interessate alla sfida. "L'Inter finora ha avuto una marcia a dir poco trionfale, mettendo in riga un po' tutti gli avversari in fila. La formazione di Simone Inzaghi ha totalizzato fin qui 32 punti in 13 giornate, frutto di 10 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. I vice campioni d'Europa, che hanno già staccato il pass per gli ottavi di Champions con largo anticipo, si concentrano sul campionato che resta la mission principale per il patron cinese Zhang", si legge sul Mattino.