Mattino / Inter-Lukaku, fissata la cifra del prestito: l’altra via percorribile…

Missione Lukaku per l'Inter. Il club nerazzurro continua a studiare il piano, insieme all'attaccante belga, per riportarlo a Milano a un anno di distanza dal suo addio. Come riferisce 'Il Mattino', gli ostacoli sono due: la concorrenza del Tottenham di Antonio Conte (per lui un secondo padre) e del Bayern Monaco, e la volontà del Chelsea di cederlo in prestito, ma non gratuito.