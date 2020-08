Ospite di TMW Radio nel corso della trasmissione “Maracanà“, il giornalista della Rai Mario Mattioli ha parlato delle ultime vicende in casa Inter commentando lo sfogo di Antonio Conte: “La piramide parte dalla punta. Nell’Inter questa punta non si vede, infatti la società non c’è. Marotta fa tutto perché è l’unico fisicamente presente“.