Ex dir Palmeiras: “Cifre super per Gabriel Jesus all’Inter. Poi proposi Gabigol dicendo…”

Il retroscena svelato dall'ex dirigente del Palmeiras, Alexandre Mattos, che ha raccontato della trattativa con l'Inter per Gabriel Jesus

Alessandro De Felice

Alexandre Mattos, ex dirigente del Palmeiras, ha svelato un retroscena sull'Inter ai microfoni di ESPN, nel corso della trasmissione 'Bola da Vez'.

"Il Palmeiras ha venduto Gabriel Jesus a metà anno al Manchester City. Credevamo che Gabriel sarebbe rimasto con noi fino alla fine dell'anno, per cercare di vincere il campionato. Prima abbiamo convinto Gabriel, poi abbiamo convinto il Manchester City; abbiamo stipulato l'assicurazione. Difficoltà enormi a causa delle regole inglesi, ma ce l'abbiamo fatta. Però volevo proteggere il club, perché le richieste cominciarono a diventare tante e il contratto prevedeva una clausola di otto milioni di euro. Per questo motivo, andai in Europa per incontrare alcuni club".

Poi l'interesse dell'Inter: "In uno di questi incontri, l'Inter voleva tantissimo Gabriel. Abbiamo trattato cifre astronomiche con l'Inter... Hanno fatto la proposta, ma Gabriel non ha voluto: aveva già dato la parola a Pep Guardiola. Ma ero molto vicino al consiglio di amministrazione, in particolare al direttore sportivo dell'Inter".

Successivamente, Mattos propose la soluzione Inter: "Parlai con l'agente del giocatore, con il dirigente dell'Inter e un agente italiano che mi aveva contattato e proposi loro il nome di Gabriel Barbosa, dicendo che aveva ancora più esperienza di Gabriel Jesus. Il direttore dell'Inter mi chiese se fosse buono e io gli risposi: 'No, è straordinario'. Cosa che penso davvero, basti pensare cosa sta facendo oggi Gabigol. L'affare fu imbastito e concluso, per una cifra inferiore a quella che l'Inter stava mettendo sul piatto per Gabriel Jesus".