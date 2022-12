Matturro, l’Inter ci aveva messo le mani: “Al momento di chiudere non c’erano i 4 milioni”

"Alan Matturro, difensore mancino, appena 18enne, di passaporto uruguayano. Il club nerazzurro ci aveva messo le mani, forte di relazioni più che positive di diversi osservatori. Al momento di chiudere, però, le casse di viale Liberazione non avevano a disposizione i 4 milioni che chiedeva il Defensor Sporting Club. Così si è infilato il Genoa, che ha messo sul tavolo 3 milioni più uno di bonus e si è preso il giocatore. Poi è chiaro che Matturro dovrà trasformare le potenzialità in realtà, ma, dovesse effettivamente accadere, per andarlo a prendere dal Genoa ci vorrà un bel gruzzoletto", racconta il Corriere dello Sport.