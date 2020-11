Shakhtar, Matvienko: “Per ottenere un buon risultato contro l’Inter è stato sufficiente…”

Mykola Matvienko, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com nel corso della quale ha parlato anche del girone che vede gli ucraini sfidare l’Inter nell’ultima partita:

“Lo Shakhtar è un club forte, che fissa sempre gli obiettivi al massimo. Abbiamo alzato il nostro livello e dobbiamo sempre dimostrare di essere all’altezza del livello raggiunto oggi”.

CONTRO L’INTER – “Purtroppo nella prima partita (semifinale di Europa League, ndr) contro l’Inter abbiamo commesso tanti errori e li abbiamo ovviamente pagati a caro prezzo. Nella partita in casa conoscevamo già la forza degli avversari, abbiamo analizzato i nostri errori e scelto di giocare in modo più disciplinato e ordinato, e così è stato sufficiente per ottenere un buon risultato”.

PIU’ FORTE LAUTARO O LUKAKU – “Entrambi sono calciatori di alto livello. Credo sia sbagliato confrontarli poiché hanno stili di gioco estremamente diversi”.