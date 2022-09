Mauro: ”Allegri non è il problema della Juventus ma faccia meglio. Paredes…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Massimo Mauro ha parlato così del KO della Juventus in Champions League: ''Il motivo è che i più forti non ce li hai e non hai neanche il modo di arrivare a vincere attraverso il gioco. Pogba, Di Maria e Chiesa sono i 3 giocatori ai quali si è affidata la Juventus. Un po' di sfortuna ma anche un po' scarsa. Paredes, giocatore ritenuto importantissimo, è stato ceduto da una grandissima squadra. Di solito le grandi squadre, i grandi giocatori non li cede. Tutti se la prendono con Allegri, onestamente io no. Quando una squadra vince, l'allenatore conta il 25 o il 30% ed è lo stesso anche quando perde''

''L'affidabilità è diventata la qualità più importante di un calciatore, la Juve è da troppi anni che prende parametri zero un po' anzianotti e la Juve spera che facciano gli ultimi anni alla grandissima e da anni va male. Se non puoi entrare in concorrenza con gli altri che comprano giocatori migliori, allora affidati ad un progetto tecnico che possa metterti in concorrenza così da vincere attraverso il gioco. Arrivabene? Non è tanto una battuta, fare più costi non mi sembra intelligente. Il problema non è Allegri ma sono sicuro che Locatelli è meglio di McKennie, con gli uomini che mette in campo deve giocare meglio''