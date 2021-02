Mauro: “Flop Inter senza scudetto? Sarebbe un dramma sportivo”

Sulla lotta al vertice in Serie A e sulla stagione dell'Inter di Conte si è soffermato, intervistato da Libero, l'ex difensore di Juve e Napoli

Sulla lotta al vertice in Serie A e sulla stagione dell'Inter di Conte si è soffermato, intervistato da Libero, l'ex difensore di Juve e Napoli Massimo Mauro:

«Come organico è ancora la più forte, di poco superiore all'Inter ma il Milan è meritatamente primo. Le milanesi non hanno campioni come Bonucci, Chiellini e Ronaldo».

Come rivale principale dei bianconeri per il tricolore vede più il Milan o l’Inter?

«Entrambe, perché il Milan gioca meglio, ma l’Inter ha il vantaggio di non fare le coppe. Sarà volata».

A metà febbraio l'Inter ha già bucato Champions e Coppa Italia: se non vince lo scudetto la stagione di Conte sarà considerata un flop?

«Sarebbe un dramma sportivo. La scusa della crisi societaria non regge. Devono pensare solo al campo. Si allenano e giocano solo per questo fino a maggio e non possono sbagliare...».